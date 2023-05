Goiás enfrenta Paysandu no segundo jogo da final da Copa Verde; veja escalações e onde assistir

A- A+

O campeão da Copa Verde, torneio que reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo, será conhecido nesta quarta-feira (30). A partir das 20h (horário de Brasília), o Goiás enfrenta o Paysandu na Serrinha, em Goiânia, no segundo jogo da decisão.

O Esmeraldino levou a melhor no duelo de ida, há duas semanas, no Mangueirão, em Belém, ao vencer por 2 a 0. Os goianos podem até perder por um gol de diferença que ficam com o título inédito.

O Papão tem de vencer por três ou mais gols de saldo no tempo normal para levantar a taça pela quarta vez na história (e a segunda consecutiva). O campeão assegura lugar direto à terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Caso os paraenses igualem o placar agregado, haverá disputa de penalidades.

Os dois times vêm de resultados negativos nos respectivos campeonatos nacionais. No último sábado (27), o Goiás perdeu do São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, na capital paulista, pela oitava rodada da Série A (o Esmeraldino abre a zona de rebaixamento da competição, ocupando a 17ª posição).

No domingo (28), o Paysandu foi a Volta Redonda (RJ) e levou 3 a 0 do time da casa, no Estádio Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Série C. O Papão está em 16º lugar, um posto à frente do Z4.

O Goiás foi a campo em seis oportunidades nesta Copa Verde. Após estrear batendo o União Rondonópolis-MT por 3 a 0, pelas oitavas de final, o Esmeraldino passou por Brasiliense (0 a 0 e 1 a 0) e Cuiabá (0 a 1 e 2 a 0), antes do primeiro jogo da final.

O Papão, que também iniciou a participação nas oitavas, começou a campanha fazendo 3 a 0 no Real Ariquemes-RO. Depois precisou dos pênaltis para eliminar o Princesa do Solimões-AM (dois 0 a 0) e o rival Remo (0 a 1 e 2 a 1).

O volante Zé Ricardo, que não jogou contra o São Paulo por cumprir suspensão, está confirmado como titular na decisão pelo lado do Goiás. Vinícius, atacante esmeraldino, voltou de lesão, porém, deve ficar como opção no banco de reservas.

O Paysandu não pode jogar na Copa Verde com seus principais jogadores. Filemon, Edilson, Jacy Maranhão, Geovane e Vinícius Leite, titulares na Série C, não foram inscritos na competição.

Prováveis escalações:

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian, Maguinho e Palacios; Alesson (Vinícius) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Paysandu: Gabriel Bernard; João Vieira, Genílson, Wanderson, Naylhor e Juan Pitbull; Paulo Henrique, Gabriel Davis e Fernando Gabriel; Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

Onde assistir: TV Brasil.

Veja também

Liga Europa Roma e Sevilla se enfrentam na grande final da Liga Europa; veja escalações e onde assistir