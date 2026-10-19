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Série B Goiás x Náutico: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Alvirrubro vem de duas derrotas seguidas em casa e busca três pontos para respirar no campeonato

Quando empatou com o Fortaleza fora de casa, pela 31ª rodada da Série B, e abriu 12 pontos para a zona da degola, o Náutico parecia ter conseguido se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. A chance de queda havia caído para menos de 1%, mas as derrotas seguidas em casa para Novorizontino e Vila Nova reacenderam o alerta no Alvirrubro. O Timbu chega ao duelo com o Goiás, pela 34ª rodada, a cinco pontos do Z4.

Em crise financeira e tendo que lidar com salários atrasados, o Náutico visita o Esmeraldino nesta segunda-feira (19), no Estádio da Serrinha, às 19h30. Em 16º lugar, com 42 pontos, o Timbu precisa da vitória para respirar no campeonato. Os goianos entram em campo na nona posição, com 48 pontos, e ainda sonhando com a possibilidade de disputar os playoffs do acesso.

Para voltar do Centro-Oeste com três pontos na bagagem, o time dirigido por Bruno Pivetti terá que melhorar, sobretudo o desempenho defensivo. O Náutico foi vazado em 25 dos 33 jogos disputados nesta edição da Segundona. Nas últimas sete partidas, embora tenha vencido duas delas, o clube sofreu gols em todas as oportunidades. Foram 14 bolas na rede alvirrubra no período, o que corresponde a uma média de dois tentos por duelo.

Como se já não bastasse os números ruins defensivos, a equipe pernambucana não poderá contar com o goleiro titular contra o Goiás. Com problemas musculares, Muriel não participou de atividades ao longo da semana e foi vetado pela comissão técnica. Assim, Gastón Guruceaga será o titular. Ausente na última rodada, Betão retorna ao time depois de cumprir suspensão.

Principal nome da equipe, Jean Carlos será desfalque, após tomar o terceiro amarelo no revés para o Vila Nova. Sem o camisa 10, Pivetti deixou claro que pode improvisar um atleta no setor de criação. Nomes como Derek, Júnior Todinho e Victor Andrade são cotados para a vaga. Outra possibilidade é escalar a equipe com três volantes. Com isso, Samuel e Wenderson ganhariam a companhia de Luiz Felipe ou Pato Núñez.

Ficha do jogo

Goiás

Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Gegê e Felipe Clemente. Técnico: Mozart.

Náutico

Guruceaga; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Luiz Felipe (Júnior Todinho); Borasi, Kauã Maranhão (Derek) e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Horário: 19h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Marcello Ignácio Domingues Neto (RS)

Transmissão: Disney+

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