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Série B Goiás x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações Sem vencer há sete jogos, Rubro-negro busca se reencontrar com as vitórias na Série B

O Sport chega à última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com um jejum de sete partidas sem triunfar na competição. São duas derrotas e cinco empates no recorte, além de perder posições e figurar na zona intermediária da tabela. Na noite desta quarta-feira (22), no entanto, Gilmar Dal Pozzo e companhia terão a chance de dar início a algum tipo de recuperação, fora de casa, em confronto direto na luta pelo G-6. O Leão visita o Goiás, às 20h30, no Hailé Pinheiro.

Com 27 pontos, o clube pernambucano é apenas o nono colocado na tabela. Os goianos, por outro lado, têm se recuperado dentro da Segundona, com quatro partidas sem perder, e estão na sétima posição, com 28 pontos.

O duelo vai marcar o reencontro do time da Ilha do Retiro com o meia Lucas Lima, atual camisa 10 esmeraldino. O zagueiro Ramon Menezes, cedido pelo Sport ao Goiás por empréstimo, não poderá entrar em campo.

Mudanças

Para o compromisso no Cerrado do Brasil, Dal Pozzo terá que lidar com uma série de desfalques. Assim como no jogo passado, Zé Lucas será preservado por conta de negociações envolvendo sua saída do clube. Ademais, nomes como Marcelo Benevenuto, Chrystian Barletta e Marlon Douglas estão suspensos, após receberem o terceiro amarelo no empate com o Operário-PR.

Assim como na rodada anterior, porém, o treinador leonino poderá contar com novidades. Se perante o Operário, Claudinho e Diego Hernández ficaram à disposição, com o meia entrando no decorrer da partida, desta vez o zagueiro Kayky e e o atacante Dudu Teodora viajaram com a delegação rumo à Goiânia. Diante das ausências, o segundo pode ganhar minutos no confronto.

Madson, preterido contra o Fantasma, é mais um que reforça o Leão longe do Recife. No empate com os paranaenses, Augusto Pucci foi o escolhido pela comissão técnica para iniciar o jogo. Clayson é outro que volta depois de cumprir suspensão automática.

Expectativa

Com grandes chances de inicar como titular pela primeira vez desde que chegou ao clube, o uruguaio Hernández define o jogo como uma final e espera que o Leão possa deixar o momento ruim para trás.

"Encaramos como uma final, é uma partida que pode mudar a nossa história na competição. Todas equipes enfrentam sequências boas e ruins; agora estamos em um não tão boa, mas é isso, o momento também de trabalho. Como já disse, somos um grande grupo, há uma grande união e isso que leva ao bons resultados", projetou o atacante Diego Hernández.

Ficha técnica

Goiás

Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Luisão e Djalma; Filipe Machado, Juninho (Lourenço) e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Sport

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Fábio Matheus, Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Clayson e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Horário: 20h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Transmissão: ESPN/Disney+

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