Gol bizarro elimina o Racing na fase de grupos da Sul-Americana; veja o lance
Lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo em partida do grupo do Botafogo
O Racing-ARG foi eliminado com uma rodada de antecedência da fase de grupos da Copa Sul-Americana após o empate por 2 a 2 com o Caracas-VEN, ontem, no El Cilindro, na Argentina. O resultado adverso veio depois de um gol bizarro sofrido pela equipe argentina aos 28 minutos do segundo tempo.
Leia também
• Técnico do Racing critica gramado sintético do Botafogo: "Sou como Neymar"
• Racing e Estudiantes brigam pelo Clausura, com premiação menor que a do Coritiba na Série B
• Com um a menos, Flamengo segura Racing e vai à final da Libertadores
O time argentino vencia por 2 a 1 — resultado que mantinha viva a esperança pela classificação —, mas sofreu o empate no fim do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Jesus Quintero cabeceou para o gol e o que parecia ser uma defesa fácil para o goleiro Matias Tagliamonte acabou se tornando numa lambança.
El segundo de @Caracas_FC y la curiosidad del año.— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 22, 2026
CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista pic.twitter.com/Vw8DW79noq
O goleiro tentou fazer a defesa em dois tempos, mas a bola subiu e acabou pegando no travessão. Depois de alguns quiques em cima da trave, a bola voltou para o campo de jogo e o meia Irving Gudino empurrou para o gol vazio depois do toque de Adrian Fernandez.
Depois do empate, o Racing-ARG ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas Adrian Martinez perdeu um gol sem goleiro. O resultado classificou o Caracas-VEN para os playoffs da Sul-Americana e eliminou o time argentino. No mesmo grupo, o Botafogo já garantiu vaga nas oitavas de final da competição.