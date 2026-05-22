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FUTEBOL INTERNACIONAL Gol bizarro elimina o Racing na fase de grupos da Sul-Americana; veja o lance Lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo em partida do grupo do Botafogo

O Racing-ARG foi eliminado com uma rodada de antecedência da fase de grupos da Copa Sul-Americana após o empate por 2 a 2 com o Caracas-VEN, ontem, no El Cilindro, na Argentina. O resultado adverso veio depois de um gol bizarro sofrido pela equipe argentina aos 28 minutos do segundo tempo.







O time argentino vencia por 2 a 1 — resultado que mantinha viva a esperança pela classificação —, mas sofreu o empate no fim do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Jesus Quintero cabeceou para o gol e o que parecia ser uma defesa fácil para o goleiro Matias Tagliamonte acabou se tornando numa lambança.





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