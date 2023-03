Gol de Gabigol é o mais caro do Brasil e o de Cano, o mais barato; veja ranking

A- A+

Levantamento do site Sambafoot aponta o atacante Gabigol, do Flamengo, como dono dos gols mais caros de 2022. Segundo a lista, o atacante, que hoje veste a camisa 10 do Flamengo, teve cada um de seus 29 gols gol "custando" R$ 662.068, em cálculo que envolve o número de tentos marcados e o custo anual do clube para mantê-lo.

O ranking, que levou em conta os cinco maiores artilheiros da temporada anterior, também aponta o argentino Germán Cano como o goleador de "maior custo-benefício". Cada tento do artilheiro do Fluminense, que marcou incríveis 44 gols em 2022, custariam R$ 136.363 aos cofres tricolores.

Outro integrante da lista é Pedro, companheiro de ataque de Gabi no Fla, com gols "custando" R$ 248.275. Em termos de títulos, os investimentos valeram a pena para o rubro-negro, já que Gabriel marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico no tricampeonato da Libertadores, enquanto Pedro fez um dos gols do empate em 1 a 1 no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que levou a definição aos pênaltis — com vitória do Flamengo.

Cano foi artilheiro do Brasileirão com 26 gols. Além da Copa do Brasil, competição em que o Flu foi semifinalista, com 5 gols.

A lista tem ainda Hulk (Atlético-MG) e Calleri (São Paulo), que marcaram 12 e 18 gols só no Brasileiro.

