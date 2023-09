A- A+

Futebol Gol de goleiro no lance final e goleada do Barça: veja destaques da rodada da Liga dos Campeões Lazio arranca empate no fim diante do Atlético de Madrid com Provedel sendo um herói improvável; nos demais jogos, destaques para triunfos de Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester City

A Liga dos Campeões da Europa mal começou e já teve um candidato ao momento mais improvável da edição 2023/2024. No empate em 1x1 entre Lazio-ITA e Atlético de Madrid-ESP, nesta terça-feira (19), no Olímpico de Roma, o goleiro da equipe italiana, Provedel, saiu da área para trocar as mãos pela cabeça e marcar o gol que impediu a derrota dos mandantes. Tudo isso no último lance da partida. Apenas uma das diversas histórias contadas nos jogos de abertura da primeira rodada da competição

Lazio e Atlético de Madrid dividem a vice-liderança do Grupo E. No outro jogo da chave, no De Kuip, o líder Feyenoord-HOL venceu o Celtic-ESC por 2x0.

No F, Milan-ITA e Newcastle-ING protagonizaram um bom jogo no San Siro, mas sem gols. Diferente de Paris Saint-Germain-FRA e Borussia Dortmund-ALE, no Parque dos Príncipes, que viu a rede balançar duas vezes para os franceses, com o 2x0 construído por meio dos gols de Mbappé e Hakimi.

Os Grupos G e H não economizaram nos gols. No primeiro, vitórias por 3x1 de RB Leipzig-ALE e Manchester City contra Young Boys-SUI e Estrela Vermelha-SER, respectivamente.

O resultado de 3x1 também marcou a vitória do Porto-POR perante o Shakhta-UCR, em Hamburgo. Os portugueses só não dormem na liderança porque o Barcelona aplicou uma goleada por 5x0 diante do Royal Antwerp-BEL, no Olímpico Lluís Companys.

