Santa Cruz Autor do gol decisivo, Anderson Ceará comenta polêmica sobre festa do Botafogo-PB: "Motivou mais" O camisa dez do Santa Cruz celebrou a classificação como o "primeiro objetivo do clube"

Autor do gol decisivo que garantiu a classificação do Santa Cruz contra o Botafogo-PB para a fase de grupos da Copa do Nordeste, Anderson Ceará considerou o avanço como o "primeiro objetivo do clube", na entrevista pós-jogo, no último domingo (08).

"A classificação foi o primeiro objetivo do clube. Começar a temporada com duas decisões é muito difícil, ainda mais num grupo jovem. Suportamos bem a pressão. Os treinos estavam sendo forte e eu sabia que se a gente jogasse igual treinamos, iríamos sair com o resultado positivo", afirmou o meia.

Na partida contra o Caucaia, Anderson Ceará teve uma pequena discussão com o atacante Hugo Cabral para decidir quem iria bater o pênalti. Hugo bateu e converteu a penalidade que abriu o placar para o Tricolor. Ceará minimizou o ocorrido e disse que já está tudo resolvido.

"O que aconteceu com o Hugo é que os dois querem fazer o gol. Depois do jogo a gente conversou e morreu ali mesmo. O Último jogo foi ele quem deu a vitória à nossa equipe e hoje fui eu. Assim que a gente vai seguir e espero que os outros também sejam protagonistas, como Michel foi hoje".

No véspera do duelo contra o Botafogo-PB, surgiu nas redes sociais uma possível festa que seria feita pelo Belo após a classificação, no Arruda. De acordo com Anderson, isso foi uma motivação a mais.

"Desde o tempo que eu estou aqui no Santa Cruz é a segunda vez que acontece isso, ano passado foi com Retrô, que já tinha marcado show. Ficamos sabendo ontem à noite, mas a gente já estava motivado. Isso só motivou mais. Eu também não sei se é verdade, porém para a gente não importa", comentou Anderson Ceará.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Santa Cruz fez uma brincadeira com a situação. "Partiu bar do Cuscuz", diz a legenda do vídeo publicado após o jogo.

PARTIU BAR DO CUSCUZ pic.twitter.com/WzDykqZqq6 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 9, 2023

