Sport Gol diante do Ceará fez ataque do Sport superar números ofensivos de ano histórico Melhor ataque do País em 2023, setor ofensivo rubro-negro é o melhor do clube nos últimos 20 anos

A instabilidade do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro pouco tem a ver com o ataque. É verdade que o artilheiro do time, Vagner Love, caiu de rendimento. Contudo, a equipe comandada por Enderson Moreira segue balançando as redes adversárias com frequência. Não à toa, faltando poucos jogos para encerrar a temporada, o Rubro-negro soma os melhores números ofensivos dos últimos 20 anos, além de ser o melhor ataque do País, com 123 gols, em 65 jogos. Média de 1,89 gol por jogo.

O gol marcado na derrota por 2x1 perante o Ceará fez o Sport ultrapassar a marca de gols anotados do simbólico time de 2008. Naquele ano, a equipe que conquistou a Copa do Brasil fez a torcida soltar o grito de gol em 122 oportunidades, em 72 jogos. Uma média de 1,69 tento por partida. Além do mata-mata nacional daquela época, o clube disputou o Campeonato Pernambucano e a Série A do Brasileiro.

Levando em consideração todas as temporadas do Sport no século, esta é a 11ª vez que o Leão ultrapassa a marca dos 100 gols em um único ano. Aliás, apenas uma vez o Rubro-negro celebrou mais gols. Em 2003, durante as campanhas do Estadual, da Série B e da Copa do Brasil, o time da Ilha do Retiro acumulou 137 gols em 70 jogos.

Em 2023, o principal responsável por contribuir diretamente com as estatísticas foi Vagner Love. O ‘Artilheiro do amor’ tem 23 gols no ano. Doze deles foram marcados durante a disputa da Segunda Divisão. A maior parte dos gols, entretanto, aconteceram no primeiro semestre. Nos últimos 15 jogos, o camisa 9 só balançou as redes uma vez: no empate em 3x3, com a Ponte Preta, no dia 09 de outubro. Hoje no Bahia, Luciano Juba segue sendo o vice-artilheiro do clube, com 20 gols.

Melhor ataque do País

Os gols marcados pelo Sport em 2023 ainda colocam a equipe pernambucana no topo dos times que mais marcaram gols pelo Brasil. Fortaleza, com 117 gols, em 68 partidas, e Flamengo, com 112, em 67 aparições, fecham o pódio. Palmeiras (105 gols), Athletico-PR (102 gols) e Fluminense (102 gols), são outras equipes que ultrapassaram a marca dos 100 gols no ano.

Entre os adversários do Sport da Série B, o Atlético-GO é o segundo time que mais marcou gols na temporada. O Dragão soma 92 gols, em 52 jogos. Líder da Segundona, o Vitória tem apenas 69 gols, em 54 partidas.

