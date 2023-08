A- A+

Libertadores Com gol de Enner Valencia, Internacional vence Bolívar no primeiro jogo das quartas da Libertadores O Colorado conquistou o triunfo jogando na altitude de La Paz e agora decide em casa a vaga na próxima fase

Na altitude de La Paz, o Internacional venceu o Bolívar nesta terça-feira (22) por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

O Colorado terá a vantagem do empate na partida decisiva na próxima terça-feira (29), no Beira-Rio.

Apesar do domínio dos donos da casa, o Internacional abriu o placar na primeira etapa com gol do equatoriano Enner Valencia. O centroavante aproveitou o passe de Alan Patrick, aos 15 minutos, para fuzilar as redes do Bolívar.

No segundo tempo, o Bolívar continuou com o controle do jogo e buscando o empate. 65% de posse de bola e nove finalizações não foram o suficiente para superar a defesa colorada.

