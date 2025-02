A- A+

FUTEBOL Gol olímpico e atuação de Neymar repercutem na imprensa internacional: "Show espetacular" Camisa 10 do Santos participou dos três gols contra o Inter de Limeira pela última rodada do Paulistão

O atacante Neymar teve uma atuação de gala na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Inter de Limeira, no último domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Aplaudido pela torcida adversária, o camisa 10 marcou um gol olímpico e deu duas assistências. Seu desempenho no confronto, inclusive, chamou a atenção da imprensa internacional.





Na França, o Le Parisien chamou a atuação de Neymar de "show espetacular", enquanto na Espanha, o jornal Marca afirmou que o brasileiro foi incrível na vitória sobre o Inter de Limeira e disse que o camisa 10 teve "30 minutos de sonho".

Só falta um vídeo de drone do golaço do Neymar, né? NÃO FALTA MAIS!



JP Drone / @Paulistao pic.twitter.com/e65AVwuA8c — Santos FC (@SantosFC) February 24, 2025

"Futebol: Provocação do público e gol de escanteio direto… O vídeo do show espetacular de Neymar com o Santos", disse o Le Parisien.



Le Parisien repercute atuação de Neymar no Paulistão — Foto: Reprodução

"Neymar, um gol olímpico e duas assistências em meia hora de sonho", disse o jornal Marca.





Marca repercute atuação de Neymar — Foto: Reprodução

"Gol olímpico e festival Neymar. Neymar está se divertindo e Santos está sorrindo", disse o jornal AS.





AS repercute atuação de Neymar — Foto: Reprodução

Com o resultado, o Santos avançou às quartas de final do Paulistão na liderança do Grupo B. O adversário no mata-mata será o Red Bull Bragantino.

