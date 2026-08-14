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FUTEBOL Golden Boy 2026: Cubarsí ultrapassa Yamal após a Copa e lidera ranking; top 10 tem três brasileiros Prêmio elege o melhor jogador sub-21 que atua na Europa

Eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, o zagueiro Pau Cubarsí ultrapassou Lamine Yamal e agora lidera a lista do Golden Boy 2026, na atualização mensal do prêmio, divulgada na quinta-feira, que elege o melhor sub-21 que atua na Europa.



A tradicional premiação do jornal italiano Tuttosport, em parceria com a plataforma Transfermakt, ainda conta com três brasileiros no top 10: Rayan (7º), Endrick (8º) e Estêvão (10º).

Após ser um dos destaques do título da Espanha na Copa do Mundo, Cubarsí, do Barcelona, subiu duas posições e, neste momento, aparece como favorito ao prêmio. Já Yamal fica em segundo após fazer um Mundial discreto, abaixo das expectativas. Yan Diomande, que se tornou a contratação mais cara da história do Real Madrid — foi comprado por 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões) — completa o top 3.

Já o primeiro brasileiro da lista é Rayan, em sétimo lugar. Ele ganhou a titularidade no ataque da seleção brasileira durante a Copa do Mundo e teve boas atuações. Endrick, por sua vez, reserva com o técnico Carlo Ancelotti, aparece na sequência, em oitavo. Estêvão, que perdeu o Mundial por conta de lesão, caiu posições e fecha o top 10.





A escolha do Golden Boy está aberta para a votação do público. Em outubro, a lista será reduzida para 20 jogadores e passará por um júri internacional responsável por definir o vencedor do prêmio.

Veja top 10 do prêmio Golden Boy

Pau Cubarsí (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Yan Diomande (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Victor Froholdt (Porto)

Rayan (Bournemouth)



Rayan // Divulgação/Bournmouth

Endrick (Real Madrid)

Junior Kroupi (Bournemouth)

Estêvão (Chelsea)

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