NBA: Golden State Warriors acerta chegada de Jimmy Butler em troca envolvendo várias equipes

No mercado desde o mês passado, quando foi suspenso e afastado pelo Miami Heat, o armador Jimmy Butler jogará ao lado de Stephen Curry. Em troca envolvendo pelo menos sete jogadores e cinco equipes, o Golden State Warriors acertou troca para ter o atleta de 35 anos.

Os Warriors abriram mão de Andrew Wiggins, Dennis Schroder e Kyle Anderson para contar com Butler, segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN norte-americana. No negócio, Schroder vai para o Utah Jazz, enquanto Anderson jogará no Toronto Raptors. Em outro movimento relacionado, PJ Tucker retornou ao Miami Heat.

Os californianos também cederam uma escolha de primeira rodada de Draft a Miami. Outro envolvido na negociação, o Detroit Pistons receberá Lindy Waters III (Warriors) e Josh Richardson (Heat).



Vivendo temporada irregular, os Warriors vinha buscando um companheiro para dividir a responsabilidade ofensiva com Curry. O time era um dos destinos preferidos de Butler, que também cogitava uma ida ao Phoenix Suns.

Ele foi afastado duas vezes ao longo de janeiro. A primeira, no dia 2, quando indicou a vontade de deixar a equipe pela qual foi finalista da liga em duas oportunidades.

O Heat já havia começado a ouvir ofertas de troca por seu principal jogador, que já somava seis anos de franquia, quando ele teria deixado um treinamento ao saber que perderia a vaga de titular, no último dia 27. Ele acabou afastado em definitivo.

Vivendo seu pior ano com a camisa do time de Miami, Butler escancarou insatisfação em entrevista coletiva no início do ano:

Quero recuperar a alegria de jogar basquete onde quer que seja. Estou feliz fora de quadra aqui, mas quero voltar para um time dominante. Quero ajudar esse time a vencer, algo que não estou fazendo agora", disse.

Perguntado se essa alegria poderia ser recuperada em Miami, deu a curta resposta que incendiou os bastidores:

"Provavelmente não".

