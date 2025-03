A- A+

NBA Golden State Warriors se reabilita na NBA com triunfo sobre o Milwaukee Bucks Com o resultado, o Warriors deu um passo importante rumo ao objetivo da vaga direta para os playoffs

"Mordido" pela derrota no último confronto para o Denver Nuggets, o Golden State Warriors reagiu de forma rápida e voltou a vencer na NBA. O time do técnico Steve Kerr bateu o Milwaukee Bucks por 104 a 93 no Chase Center, na noite desta terça-feira (18), e deu um passo importante rumo ao objetivo da vaga direta para os playoffs.



A partida teve um protagonista diferente por parte dos anfitriões. Com Stephen Curry poupado por esgotamento físico e mental, quem "deu as cartas" no confronto foi Jimmy Butler, que ajudou o time a alcançar 40 vitórias em 69 partidas e a se manter em sexto lugar na Conferência Oeste.

Cashing in for four.@chase || Play of the Game pic.twitter.com/p9oAvf7j6I — Golden State Warriors (@warriors) March 19, 2025





Na rodada enxuta, que contou com apenas quatro duelos, o Boston Celtics fez valer o mando de quadra e superou o Brooklyn Nets por 104 a 96 no TD Garden, em jornada inspirada de Kristaps Porzings.



Se ele foi tímido nas assistências, apenas três, a eficiência ficou concentrada no ataque (anotou 25 pontos) e na defesa (contabilizou 13 rebotes). Cestinha do duelo, o pivô comandou a equipe que atuou sem Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Trae from Raleigh pic.twitter.com/gAWKNX09dF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 19, 2025

Veja também