Golden State Warriors supera perda de Jimmy Butler III e "atropela" Miami Heat na NBA
Stephen Cury foi o destaque da partida ao liderar os Warriors com 19 pontos e 11 assistências
O Golden State Warriors fez a sua lição de casa na noite desta segunda-feira (19), no Chase Center, pela temporada regular da NBA, mas precisou se "superar" em quadra para confirmar a vitória de 135 a 112 sobre o Miami Heat.
Tudo isso porque, Jimmy Butler sofreu uma forte torção no joelho e precisou de ajuda para ir para o vestiário.
O ala se machucou momentos depois de receber um passe no garrafão. No lance, ele caiu de forma desajeitada após uma colisão com Davion Mitchell.
"Estamos todos muito preocupados, mas teremos mais notícias após a realização da ressonância magnética", afirmou Steve Kerr, técnico dos Warriors.
Ele precisou que os companheiros Gary Payton II e Buddy Hield o acompanhassem para fora da quadra. Quando finalmente se levantou, o atleta não conseguiu colocar nenhum peso sobre o joelho machucado.
"É algo que nunca tinha visto antes. Mas pedi ao Jimmy para ter calma", disse Stephen Curry.
Destaque da partida ao liderar os Warriors com 19 pontos e 11 assistências, Curry foi fundamental para conduzir o time de São Francisco em quadra com suas infiltrações. Com a pontaria calibrada, Brandin Podziemski também foi destaque da franquia e anotou 24 pontos.
Pelo lado do Miami Heat, Norman Powell foi o maior pontuador da equipe (21). Com uma atuação abaixo do esperado, Bam Adebayo pegou 12 rebotes, mas errou 12 de seus 13 arremessos e terminou o confronto com apenas quatro pontos.
Em uma rodada que teve nove jogos, o duelo entre Detroit Pistons e Boston Celtics marcou o encontro entre as duas melhores equipes da Conferência Leste. E a franquia de Detroit levou a melhor no embate se isolando na liderança (31 vitórias e 10 derrotas).
Jogando em casa, no Little Caesars Park, e liderado por Tobias Harris (25), a franquia de Detroit venceu a partida por 104 a 103. O cestinha do confronto, no entanto, foi Jaylen Brown, que marcou 32 pontos, mas não conseguiu evitar o revés de sua equipe.
