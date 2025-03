A- A+

NBA Golden State Warriors impõe arrancada no último quarto e supera o New York Knicks na NBA Franquia de São Francisco chegou a nove triunfos em 11 confrontos

Com uma grande atuação, especialmente no segundo tempo, o Golden State Warriors confirmou a sua boa fase na temporada regular da NBA na madrugada desta quarta-feira (5), ao derrotar o New York Knicks, em pleno Madison Square Garden, pelo placar de 114 a 102.

Após terminar o primeiro tempo com desvantagem de dez pontos, a franquia de São Francisco imprimiu uma forte reação a partir do terceiro quarto, neutralizou o adversário, e confirmou o resultado positivo.



A vitória teve ainda um fator psicológico favorável. Os Warriors chegaram a nove triunfos em 11 confrontos e vêm ganhando confiança para seguir lutando pela classificação. A franquia aparece em sexto lugar na Conferência Oeste e ostenta 34 triunfos em 62 compromissos.



A partida mais uma vez teve a condução de Stephen Curry, que organizou o time e esteve perto de ser o cestinha da partida. Ao anotar 28 pontos, dar nove assistências e pegar sete rebotes, ele empurrou a equipe para cima dos anfitriões.

O brasileiro Gui Santos colaborou principalmente nas ações defensivas e foi outra peça importante para levar os Warriors à vitória fora de casa.

Give it to Gui for THREE



@NBCSAuthentic pic.twitter.com/aZLW8uKUVV — Golden State Warriors (@warriors) March 5, 2025





Em outro jogo da rodada, o novato Ja’Kobe Walter, de apenas 20 anos, acertou uma cesta de três nos instantes finais e garantiu a vitória do Toronto Raptors sobre o Orlando Magic por 114 a 113 nesta madrugada, no Kia Center.

Ja'Kobe Walter wild 3 for the win



The rook wins it for the @Raptors pic.twitter.com/um27XE7MeS — NBA (@NBA) March 5, 2025

