Futebol Goleada sobre a Coreia do Sul é a maior vitória da seleção brasileira pós-Copa de 2022 Time de Carlo Ancelotti venceu os donos da casa por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr

A seleção brasileira venceu e convenceu no amistoso contra a Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira, na partida de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil goleou os donos da casa por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr., e conseguiu a sua maior vitória pós-Mundial de 2022.

Esta foi a 13ª vitória do Brasil depois da Copa do Mundo de 2022, contabilizando amistosos, Eliminatórias e Copa América. A seleção brasileira também marcou cinco gols contra a Bolívia, na estreia de Fernando Diniz, mas acabou sofrendo um gol dos bolivianos. Desta forma, a goleada sobre a Coreia do Sul é a de maior diferença.

No ciclo pós-Copa, a seleção brasileira também teve oito derrotas e nove empates. Durante o período, o Brasil teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti como treinadores.

Vitórias do Brasil pós-Copa de 2022

Brasil 4x1 Guiné (Amistoso - 2023)

Brasil 5x1 Bolívia (Eliminatórias - 2023)

Brasil 1x0 Peru (Eliminatórias - 2023)

Brasil 1x0 Inglaterra (Amistoso - 2024)

Brasil 3x2 México (Amistoso - 2024)

Brasil 4x1 Paraguai (Copa América - 2024)

Brasil 1x0 Equador (Eliminatórias - 2024)

Brasil 2x1 Chile (Eliminatórias - 2024)

Brasil 4x0 Peru (Eliminatórias - 2024)

Brasil 2x1 Colômbia (Eliminatórias - 2025)

Brasil 1x0 Paraguai (Eliminatórias - 2025)

Brasil 3x0 Chile (Eliminatórias - 2025)

Brasil 5x0 Coreia do Sul (Amistoso - 2025)

