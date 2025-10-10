Goleada sobre a Coreia do Sul é a maior vitória da seleção brasileira pós-Copa de 2022
Time de Carlo Ancelotti venceu os donos da casa por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr
A seleção brasileira venceu e convenceu no amistoso contra a Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira, na partida de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil goleou os donos da casa por 5 a 0, com gols de Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vini Jr., e conseguiu a sua maior vitória pós-Mundial de 2022.
Esta foi a 13ª vitória do Brasil depois da Copa do Mundo de 2022, contabilizando amistosos, Eliminatórias e Copa América. A seleção brasileira também marcou cinco gols contra a Bolívia, na estreia de Fernando Diniz, mas acabou sofrendo um gol dos bolivianos. Desta forma, a goleada sobre a Coreia do Sul é a de maior diferença.
No ciclo pós-Copa, a seleção brasileira também teve oito derrotas e nove empates. Durante o período, o Brasil teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti como treinadores.
Leia também
• Brasil atropela a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa do Mundo
• Técnico da Inglaterra coloca Brasil e outras três seleções como favoritas à Copa de 2026
• Coreia do Sul x Brasil: veja onde assistir e prováveis escalações do amistoso
Vitórias do Brasil pós-Copa de 2022
Brasil 4x1 Guiné (Amistoso - 2023)
Brasil 5x1 Bolívia (Eliminatórias - 2023)
Brasil 1x0 Peru (Eliminatórias - 2023)
Brasil 1x0 Inglaterra (Amistoso - 2024)
Brasil 3x2 México (Amistoso - 2024)
Brasil 4x1 Paraguai (Copa América - 2024)
Brasil 1x0 Equador (Eliminatórias - 2024)
Brasil 2x1 Chile (Eliminatórias - 2024)
Brasil 4x0 Peru (Eliminatórias - 2024)
Brasil 2x1 Colômbia (Eliminatórias - 2025)
Brasil 1x0 Paraguai (Eliminatórias - 2025)
Brasil 3x0 Chile (Eliminatórias - 2025)
Brasil 5x0 Coreia do Sul (Amistoso - 2025)