Goleiro alemão do Penta do Brasil ironiza caso Balogun e sugere nova final da Copa de 2002
Oliver Kahn contestou a Fifa e fez um pedido irônico: repetir a final da Copa de 2002, na qual a Alemanha foi derrotada pelo Brasil por 2 a 0
O ex-goleiro Oliver Kahn, da Alemanha, fez críticas à Fifa depois do episódio envolvendo o atacante Balogun, dos Estados Unidos. O jogador norte-americano foi expulso no duelo de 16 avos de final, mas teve o cartão vermelho suspenso e jogou contra a Bélgica na segunda-feira, 6, pelo confronto de oitavas de final da Copa do Mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que falou com a Fifa sobre a expulsão. O mandatário da entidade, Gianni Infantino, confirmou o contato de Trump, mas salientou que os comitês da Fifa são independentes. O fato é que Balogun teve a punição anulada e jogou pelos Estados Unidos contra os belgas.
Leia também
• Técnico dos EUA desabafa sobre caso Balogun após queda na Copa: "Frustrado com muitas pessoas"
• "Tínhamos muita raiva", admite Tielemans sobre caso Balogun
• Trump confirma que pediu à Fifa para revisar cartão vermelho de Balogun
Diante desse cenário, Oliver Kahn contestou a Fifa e fez um pedido irônico: repetir a final da Copa de 2002, na qual a Alemanha foi derrotada pelo Brasil por 2 a 0. Um dos craques da seleção alemã na época, Michael Ballack ficou de fora da decisão por estar suspenso. O ex-meio-campista levou o segundo cartão amarelo na semifinal, em duelo contra a Coreia do Sul.
"Se estamos reescrevendo a história do futebol agora, tenho uma pequena sugestão: gostaria que a Fifa anulasse o cartão amarelo mostrado a Michael Ballack na semifinal da Copa do Mundo de 2002, aquele que o deixou fora da final. E já que estamos nesse assunto, poderíamos muito bem jogar novamente a final contra o Brasil", disse Kahn nas redes sociais.
A partir de 2002, a Fifa mudou a regra na Copa do Mundo. Os cartões amarelos são zerados depois das quartas de final. Um atleta só será suspenso na decisão se receber o cartão vermelho na partida da semifinal.
Mesmo perdendo a final de 2002 para o Brasil, Oliver Kahn foi eleito o melhor jogador daquele Mundial, disputado no Japão e na Coreia do Sul.