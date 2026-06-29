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Futebol Goleiro argentino deixa Venezuela após terremotos e relembra desespero Lautaro Morales contou como protegeu a esposa e os filhos durante os tremores em Caracas e decidiu deixar o país após ouvir relato do filho

Um dia após a confirmação da morte da esposa e dos dois filhos do zagueiro argentino Lucas Trejo, outro jogador do país relembrou os momentos de desespero vividos durante os terremotos que atingiram Caracas na última semana.

O goleiro Lautaro Morales, da Universidad Central de Venezuela, contou que estava em casa com a esposa e os dois filhos quando os tremores começaram e revelou que decidiu deixar o país após o episódio.

Em entrevista à rádio La Red, o argentino afirmou que foi surpreendido enquanto descansava com o filho mais novo.

"Eu estava tirando um cochilo com meu filho pequeno. Tinha me levantado dez minutos antes. Minha esposa estava na sala com o nosso outro filho. De repente, senti a cama inteira começar a tremer. Peguei meu filho no colo, minha esposa entrou no quarto com o mais velho e nós nos cobrimos para protegê-los. Naquele momento, só consegui dizer: "Que seja feita a vontade de Deus", relatou.

️ Lautaro Morales, ex arquero de Lanús y actual jugador de Universidad Central de Venezuela, en Radio La Red: "De golpe empecé a sentir que temblaba toda la cama. Agarramos a nuestros hijos con mi señora y los tapamos. Dijimos que sea lo que Dios quiera" pic.twitter.com/Ot5I1cWqpU — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) June 29, 2026

Segundo Morales, a família decidiu não voltar para o apartamento na noite seguinte ao terremoto. Eles foram acolhidos pelo também argentino Francisco Solé, companheiro de equipe na Universidad Central, onde passaram a noite.

A decisão definitiva de deixar a Venezuela veio após uma conversa com um dos filhos.

"Ele me disse que estava sentindo dor no peito e no coração. Aquilo mexeu muito comigo. Foi quando percebi que precisava tirar minha família dali", contou.

Morales afirmou que o embarque para a Argentina também foi marcado por tensão.

"Foi uma loucura. O aeroporto estava um caos. Havia pessoas chegando para ajudar a Venezuela e, ao mesmo tempo, muita gente desesperada tentando deixar o país".

O goleiro, de 26 anos, atualmente está em segurança na Argentina ao lado da família.

O relato foi divulgado um dia após a confirmação da morte da esposa e dos dois filhos de Lucas Trejo, zagueiro argentino que defendia o Marítimo de La Guaira. Durante os terremotos, a família estava em um prédio que desabou na região de Playa Grande, em Caracas.

Logo após o desastre, Trejo usou as redes sociais para pedir ajuda nas buscas pela esposa, Yanina Maranella, e pelos filhos Aarón e Ainhoa.

"Não sei nada sobre minha família. Rezem por eles. Quero acreditar que eles não estavam lá", escreveu.

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