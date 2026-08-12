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FUTEBOL INTERNACIONAL Goleiro argentino Gerónimo Rulli assina com o Manchester City O arqueiro chega para ser reserva imediato do italiano Gianluigi Donnarumma

O goleiro argentino Gerónimo Rulli deixou o Olympique de Marselha e assinou com o Manchester City, anunciaram ambos os clubes nesta quarta-feira (12).

Contratado pelo Olympique em 2024 vindo do Ajax, Rulli, de 34 anos, chega ao City com a missão, a priori, de ser o reserva do italiano Gianluigi Donnarumma.

Punido pela Uefa com uma multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação atual) e submetido à supervisão da DNCG, órgão regulador financeiro do futebol francês, em relação às suas contratações e sua folha salarial, o time de Marselha está sendo obrigado a vender jogadores para equilibrar as contas.

Uma necessidade que se acentuou pelo quinto lugar no Campeonato Francês, o que significa que a equipe não participará da Liga dos Campeões.

Na terça-feira, o Olympique anunciou a saída de outro jogador argentino, o defensor da seleção Facundo Medina, que se transferiu para o Bayer Leverkusen após apenas uma temporada no clube francês.

Antes, a equipe negociou alguns dos jogadores com os salários mais altos do elenco, como o atacante inglês Mason Greenwood, que assinou com o Fenerbahçe, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que foi para o Deportivo de La Coruña.

Embora não tenha jogado, Rulli fez parte da seleção argentina que foi vice-campeã mundial há três semanas, depois de ter sido campeão na Copa do Mundo do Catar, também como reserva de Emiliano Martínez.

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