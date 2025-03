'Zangado e magoado': goleiro do Atlético reclama de eliminação na Champions para o Real Madrid

O Real Madrid fez o dever de casa e eliminou o rival Atlético da Champions League na quarta-feira (12). No primeiro confronto, 2x1 para os merengues. Na partida da volta, o time de Diego Simeone chegou a fazer 1x0 no placar e arrastou a decisão para os pênaltis, mas não foi suficiente. Nesta quinta-feira (13), o goleiro Jan Oblak compartilhou nas redes sociais sua decepção.

"Sinceramente, estou escrevendo com pouca vontade e muita raiva porque não conseguimos passar as quartas de final. Zangado e magoado com a eliminação. Impossível explicar porquê e como aconteceu o que aconteceu", escreveu no Instagram.