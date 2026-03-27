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FUTEBOL Goleiro da Roma vive impasse com a Fifa e fica sem seleção devido regra; entenda Mile Svilar cumpre quase todos os critérios, mas é barrado pela idade

Um dos goleiros em melhor fase do futebol europeu, Mile Svilar vive uma situação incomum fora de campo: impedido de defender qualquer seleção, o jogador da Roma enfrenta um impasse jurídico envolvendo Sérvia e Bélgica que já mobiliza advogados e pode chegar à Justiça desportiva.

Enquanto outros atletas se apresentam para compromissos internacionais, Svilar permanece no centro de treinamento do clube italiano. O cenário chama atenção diante do desempenho do goleiro na temporada — líder em percentual de defesas na Serie A, com números que o colocam entre os mais eficientes da Europa.

O impasse remonta a setembro de 2021, quando Svilar entrou em campo por 45 minutos em um amistoso pela Sérvia, contra o Catar. Nascido na Bélgica e formado nas categorias de base do país, ele optou à época por defender a seleção sérvia, influenciado pelo pai, ex-jogador da antiga Iugoslávia.

Com o tempo, porém, mudou de ideia e passou a desejar atuar pela Bélgica. O problema é que, apesar de cumprir praticamente todos os critérios exigidos pela Fifa para a troca de seleção, um detalhe técnico o impede: a idade.

Na data da partida pela Sérvia, Svilar havia completado 22 anos apenas quatro dias antes. Pelas regras atuais, jogadores que já tenham ultrapassado os 21 anos no último jogo pela seleção não podem solicitar a mudança — mesmo que atendam aos demais requisitos.

A defesa do jogador tenta reverter a situação junto à FIFA, argumentando que o impedimento se baseia em uma diferença mínima de tempo — cerca de 96 horas. O objetivo é obter uma exceção, o que poderia abrir precedente para outros casos semelhantes.

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