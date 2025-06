Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, irmão de Muriel, marca presença nos Aflitos

A- A+

O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, está nos Aflitos para acompanhar o jogo do Náutico contra o Maringá, nesta segunda-feira (16), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta do Liverpool é irmão de Muriel, goleiro do Timbu.

Os irmãos posaram para uma foto com a camisa do Náutico. Alisson também conversou no banco de reservas com o atacante Paulo Sérgio, que se recupera de lesão, e com o ídolo alvirrubro, Kuki, que se recuperou recentemente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os jogadores alvirrubros, aliás, estão usando uma camisa especial em homenagem a Kuki. O uniforme traz a assinatura dele nas costas e o selo “Tamo junto, Kuki”. O padrão utilizado será leiloado e toda a renda será destinada ao tratamento do ex-camisa 11.

