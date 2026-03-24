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LUTO Goleiro de 20 anos é morto a tiros na Suécia; polícia investiga erro de identidade Atleta chegou a ser socorrido, mas morreu pouco depois no hospital

A morte de um jovem goleiro na Suécia chocou o futebol local e levantou suspeitas de um crime por engano. Hugo Mosshagen, de 20 anos, que atuava pelo BK Forward, foi baleado em uma área residencial nos arredores de Örebro e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, agentes foram acionados após relatos de tiros e encontraram o jogador gravemente ferido no local. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas morreu pouco depois. Mosshagen foi atingido por vários disparos.

A principal linha de investigação aponta para um possível caso de identidade trocada. De acordo com as autoridades, o alvo dos atiradores seria outra pessoa que estava com o goleiro no momento do crime. Até agora, ninguém foi preso.

A polícia também descartou qualquer ligação do atleta com atividades criminosas ou gangues. As investigações seguem em andamento, com interrogatórios, buscas com cães farejadores e análise de imagens de câmeras de segurança da região.

A morte interrompe a trajetória de um jogador em início de carreira. Em entrevista ao jornal Expressen, o pai do atleta, Joakim Gunnarsson, afirmou que o filho sonhava em se tornar profissional e dedicava todo o tempo ao futebol. “É um vazio imenso. Num segundo você sente raiva, e no outro, tristeza. Foi algo completamente desnecessário”, disse.

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