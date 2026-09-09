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FUTEBOL Goleiro de time amador inglês pode abandonar futebol para se tornar rei em Uganda; entenda George Kamurasi, de 36 anos, é apontado como possível sucessor do primo no Reino de Tooro

De capitão de um time do nono escalão do futebol inglês a rei de um dos reinos tradicionais de Uganda. Essa pode ser a mudança de vida de George Desmond Kamurasi, goleiro de 36 anos do South East Dons, apontado como possível sucessor ao trono do Reino de Tooro após a morte de seu primo, o rei Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

Oyo morreu na semana passada, nos Estados Unidos, aos 34 anos, vítima de câncer. Ele ocupava o trono desde 1995, quando tinha apenas três anos, e ficou conhecido por ter se tornado um dos monarcas mais jovens do mundo.

Kamurasi deixou a Inglaterra e viajou para Uganda para acompanhar o funeral do primo. Segundo a imprensa local, um conselho responsável pela sucessão teria escolhido o goleiro como candidato para assumir o trono. Pela tradição de Tooro, o nome do sucessor deve ser definido antes do sepultamento do monarca, previsto para este fim de semana.





Descendente direto do clã real, Kamurasi é elegível ao posto. A sucessão é conduzida por um Conselho de Seleção Real, responsável por avaliar candidatos de acordo com a linhagem e o grau de parentesco com o monarca que morreu.

Caso a escolha seja confirmada, a coroação representará uma transformação radical na rotina do jogador. Kamurasi vive em Bexleyheath, no sudeste de Londres, e atua como capitão e goleiro do South East Dons, equipe amadora fundada em 2014 pelo rapper britânico Andrew “Don Strapzy” McHugh.

O clube ganhou projeção recentemente ao avançar na Copa da Inglaterra e tem compromisso marcado contra o Chichester City no dia 19 de setembro. A eventual confirmação de Kamurasi como novo rei, portanto, também poderá obrigá-lo a decidir sobre a continuidade da carreira no futebol.

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