Inusitado Goleiro de time da quarta divisão elimina United, mas revela: 'Sou torcedor, também estou furioso" Christy Pym defendeu cobrança decisiva e marcou na disputa; vitória histórica leva equipe da quarta divisão à próxima fase da Copa da Liga Inglesa

A Copa da Liga Inglesa já teve sua primeira "zebra" nesta temporada. O Grimsby Town, equipe da quarta divisão, eliminou o poderoso Manchester United após empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória por 10 a 9 nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (27).

O jogo, disputado nesta quarta, começou com surpresa: o Grimsby saiu na frente, mas os Red Devils reagiram com gols de Bryan Mbeumo e Harry Maguire. A igualdade levou a decisão para a marca da cal, onde o drama se estendeu até as últimas cobranças.

O protagonista foi o goleiro Christy Pym, que não apenas defendeu a cobrança de Matheus Cunha, como também marcou o gol que deixou sua equipe em vantagem. O desfecho veio com o chute de Mbeumo na trave, decretando a classificação histórica do time da League Two.

"Sou torcedor do Manchester United, então, na verdade, também estou um pouco furioso", brincou Pym em entrevista à Sky Sports. "Mas é por noites como esta que jogamos futebol. Fantástico. Eu defendi um pênalti, os rapazes fizeram o resto. Brilhante", completou.

Ao lado do goleiro, o atacante Charles Vernam, autor de um gol e de uma assistência, confessou o alívio após o triunfo.

"Não é que eu não confie neste homem, mas os pênaltis são muito estressantes. Parecia não ter fim. A qualidade das cobranças do United foi incrível. É uma sensação fantástica, que ficará para sempre", disse.

