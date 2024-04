Goleiro de time iraniano é suspenso após abraçar torcedora; vídeo

O goleiro Hossein Hosseini foi suspenso por um jogo pela Federação Iraniana de Futebol depois de abraçar uma torcedora durante um jogo do campeonato, anunciou nesta segunda-feira (22) um meio de comunicação desportivo local. Os acontecimentos ocorreram no dia 12 de abril, quando uma torcedora do Teerã Esteghlal interrompeu a partida entre seu clube e o Aluminium Arak invadindo o campo.

Hossein Hosseini abraçou a torcedora por um breve momento depois que ela foi detida pelos agentes de segurança do estádio.

A federação condenou o goleiro a uma multa equivalente a R$ 24,3 mil e a uma suspensão de um jogo por “mau comportamento para com os agentes de segurança do jogo”, informou o jornal Khabar Varzeshi.

In an act of incredible courage, a younger Iranian female fan runs towards Esteghlal’s Hossein Hosseini, who hugs her.



This is an incredibly courageous act by the female fan and goalkeeper in the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/x7QpTAATsI