Goleiro demitido por questionar contratação de Messi pelo Inter Miami exalta gol do argentino

Nick Marsman, goleiro que teve seu contrato encerrado com o Inter Miami após questionar a contratação de Lionel Messi pela franquia da MLS, segue acompanhando a equipe com entusiasmo. Nesta segunda-feira, ele compartilhou em suas redes sociais algumas mídias da partida da equipe da Flórida, realizada ontem. Pelas oitavas de final da Leagues Cup, o Inter se classificou contra o FC Dallas, em uma partida de tirar o fôlego.

O confronto terminou com o placar elástico de 4 a 4 no tempo normal, com direito a dois gols do craque argentino, incluindo um golaço de falta feito aos 40 minutos do segundo tempo. Na disputa de pênaltis, o camisa 10 converteu e a equipe, que também conta com os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba, venceu por 5 a 3, seguindo para as quartas.

Hoje, Marsman utilizou o Instagram para compartilhar, primeiramente, um vídeo do perfil oficial da Leagues Cup, que mostra o gol de falta de Messi. Usando emojis de surpresa, escreveu "unreal" (irreal, em inglês) em um story.

Na sequência, também fez questão de compartilhar uma publicação do próprio Inter Miami, com a foto foto do elenco inteiro comemorando no vestiário após a partida. O goleiro aplaudiu o resultado conquistado pela equipe.

Nick Marsman teve seu contrato encerrado pela franquia após ter dado declarações que foram interpretadas como um questionamento à chegada do craque argentino a Miami. A contratação de Messi pelo clube americano causou frenesi entre os torcedores e a mídia especializada.

"Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada do Messi", disse o "sincerão" Marsman, em entrevista à ESPN. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados.

A equipe não comentou oficialmente as declarações do goleiro, mas confirmou em um comunicado que decidiu rescindir o contrato dele, pagando as verbas indenizatórias previstas. O jogador agora está livre para assinar com outros clubes. Marsman fez 29 jogos na temporada 2021/2022, mas se tornou reserva a partir da chegada de Drake Callender às redes do Inter Miami.

