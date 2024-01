A- A+

Copinha Goleiro do Atlético-GO faz golaço da própria área em jogo da Copa São Paulo; confira lance Golaço abriu o placar da vitória do Dragão contra o Operário-PR, nesta quarta-feira (3), por 2x1

Um lance inusitado aconteceu nesta quarta-feira (3), na vitória do Atlético-GO por 2x1 diante do Operário-PR, pelo Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o goleiro Ygor, da equipe goiana, repôs a bola em jogo com um chutão e acabou marcando um gol raro de se ver, no Estádio Alonso de Carvalho Braga, em Tupã, cidade do interior paulista.

O fim do primeiro tempo já estava na conta do juiz da partida, com o cronômetro já além do 45 minutos. A bola estava em posse de Ygor, goleiro do Dragão, que a repôs em jogo com um chutão para frente. Depois de percorrer quase toda a extensão do campo, a redonda quicou na meia lua da grande área adversária, ganhou velocidade e encobriu Matheus Sales, goleiro do Fantasma.

Já no segundo tempo, aos 12 minutos, Daniel ampliou para o Rubro-negro. Cinco minutos depois, Dudu descontou para o paranaenses. Mesmo correndo atrás e tendo oito minutos de acréscimos na etapa final, o placar permaneceu inalterado até o fim da partida.

A tradicional Copa São Paulo inicou nesta terça-feira (2) a 54ª edição, com seis jogos. Pela abertura da rodada do Grupo 9, o Guarani de Campinas venceu a equipe do Tupã, equipe da cidade sede, pelo placar de 2x0. O Bugre enfrenta o Atlético-GO no próximo sábado (6), enquanto o Tupã recebe o Operário-PR.

