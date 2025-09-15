A- A+

Crime Goleiro do Atlético-MG cobra justiça após importunação sexual de torcedores à sua filha Clube se solidarizou com Everson e reforçou o pedido de justiça, cobrando rigor das autoridades e punição aos envolvidos

Poderia ser apenas mais um protesto habitual da torcida contra novo tropeço do Atlético-MG, mas as cobranças aos jogadores após o empate por 1 a 1 com Santos pelo Brasileirão neste domingo (14) ultrapassaram todos os limites. E revoltou Everson, que presenciou viu sua filha Melissa Rafaela, de 13 anos, ser vítima de importunação sexual no estacionamento da Arena MRV, em Belo Horizonte.

O clube se solidarizou com o goleiro e reforçou o pedido de justiça, cobrando rigor das autoridades e punição aos envolvidos.

Everson mostrou toda a sua indignação pelas redes sociais e pediu que o crime não passe impune. "Hoje (domingo), ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho todos os dias, importunaram minha filha", revelou o goleiro.

"Não foram ofensas a minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e porque não dizer sexual a uma menina de 13 anos", disparou, revoltado.

"Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão mais grave é atacar então pessoalmente uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune."

Postagem do goleiro Éverson. Foto: Reprodução/Instagram.

Já não é a primeira vez que o goleiro vê sua filha sofrer com comentários maldosos ou de importunação. No dia 31 de agosto, o goleiro fez um post celebrando aniversário de Melissa e entre os tantos elogios e parabéns, alguns exageros foram presenciados, como "já pode namorar comigo, "Everson meu sogro", entre outros desrespeitos.

Muitos atleticanos prestaram apoio ao goleiro e o incentivaram a buscar justiça. O Atlético-MG também manifestou solidariedade ao camisa 22 e prometeu auxiliar as autoridades, a quem pediu rigor nas investigações, para que os criminosos sejam responsabilizados e punidos.

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje (domingo), na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo", escreveu o Atlético.

"O clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."





