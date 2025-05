A- A+

Futebol 'Minha mulher é quem toma as decisões', diz goleiro do Barcelona após proposta de renovação

O goleiro polonês Wojciech Szczęsny, de 35 anos, protagonizou um momento comovente após a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid no último domingo (11). Visivelmente emocionado, ele revelou ter recebido uma proposta formal do clube catalão para estender seu contrato até junho de 2027.

De acordo com o jornal espanhol Marca, apesar da oferta, Szczęsny afirmou que ainda não tomou uma decisão, destacando que consultará sua esposa antes de definir seu futuro.

"A maioria das decisões sobre minha casa é tomada por minha esposa, e não tenho vergonha nenhuma delas. Geralmente, as decisões sobre futebol são minhas, mas é uma situação muito incomum, pois estávamos determinados a vir para cá por um ano para tentar realizar nossos sonhos e depois voltar a jogar golfe", disse o goleiro, que retornou ao futebol profissional em outubro de 2024 para substituir Marc-André ter Stegen, lesionado na época.

Antes disso, Szczęsny havia anunciado sua aposentadoria e se mudado para Marbella, na Espanha, com planos de se dedicar ao golfe. No entanto, um telefonema do compatriota Robert Lewandowski e a necessidade urgente do Barcelona o levaram de volta aos gramados.

