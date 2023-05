A- A+

SPORT Goleiro do Ceará provocou Gabriel Santos antes de cobrança decisiva: "Sei como você bate" Atleta do Vozão admitiu que tentou desestabilizar atacante do Sport

O goleiro do Ceará, Richard, que defendeu dois pênaltis na decisão da Copa do Nordeste contra o Sport, na última quarta-feira (3), revelou que provocou o atacante Gabriel Santos antes da cobrança desperdiçada pelo atacante Rubro-Negro. A provocação foi revelada em entrevista concedida pelo arqueiro ao "De Primeira", programa do UOL Esporte.

Richard citou o período em que ele e Gabriel trabalharam juntos no Ceará e confessou que usou uma "técnica" para desestabilizar o cobrador.

"Gabriel esteve conosco um período; é um cara com quem eu tinha um relacionamento muito bom, conhecia ele bem. Ele costumava bater pênalti 'chapado', aberto. Antes da cobrança eu falei para ele que sabia onde ele bateria e se ele não mudasse eu pegaria. Deu certo, ele mudou e eu também".

Na disputa por pênaltis, após vitória do Sport pelo placar mínimo no tempo regulamentar, Gabriel Santos bateu o quarto e último pênalti do Leão, parando no goleiro do Vozão.



