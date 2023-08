A- A+

futebol italiano Goleiro do Frosinone recebe 1 jogo de suspensão por 'blasfêmia' A injúria com caráter religioso utilizada por ele, não foi especificada

O goleiro do Frosinone, Stefano Turati, foi punido com um jogo de suspensão por ter proferido palavras blasfemas durante a primeira rodada do Campeonato Italiano, anunciou a Serie A nesta terça-feira (22).

Depois de analisar as imagens e áudios do jogo do último sábado entre Frosinone e Napoli (vitória dos napolitanos por 3 a 1), a comissão disciplinar determinou que Turati, de 21 anos, "pronunciou uma expressão blasfematória, audível e identificável sem nenhuma margem de dúvida".

"Em consequência, deve ser sancionado como estabelece o artigo 37, parágrafo 1 do Código de Justiça Desportiva da Federação Italiana com um jogo de suspensão", prossegue a decisão.

A injúria com caráter religioso utilizada por Turati, aos 15 minutos de jogo, não foi especificada.

Esta disposição do regulamento da Serie A já foi aplicada em março de 2021 contra o lendário goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon.

