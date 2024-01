A- A+

Copa da Ásia Goleiro do Japão denuncia ter recebido insultos racistas na web após erros na Copa da Ásia Japoneses foram derrotados por iraquianos em Doha

O goleiro japonês Zion Suzuki disse nesta segunda-feira (22) que foi alvo de insultos raciais nas redes sociais após a derrota de sua seleção para o Iraque na Copa da Ásia.

Isso ocorre depois de dois casos de abusos racistas dirigidos a jogadores na Itália e na Inglaterra durante as partidas.

Suzuki, cujo pai é ganês-americano e a mãe, japonesa, foi o culpado pelo primeiro gol do Iraque em Doha, depois de também ter cometido erros no jogo anterior, contra o Vietnã.

O jovem de 21 anos disse que aceita críticas às suas atuações, mas “gostaria que as pessoas parassem de fazer comentários racistas”.

— Não vou deixar que isso me derrote — disse ele aos repórteres antes do último jogo do Japão na fase de grupos, contra a Indonésia. — Quero revidar produzindo bons resultados.

Os comentários pareciam ter sido desativados na conta do Instagram de Suzuki na segunda-feira.

Veja também

SPORT X SANTA CRUZ Clássico das Multidões: quatro pessoas são baleadas em confusões de grupos organizados