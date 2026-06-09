Goleiro do Manchester United mira título da Copa do Mundo com a Turquia: 'Podemos ser campeões'

A- A+

A poucos dias da estreia da Turquia na Copa do Mundo, o goleiro Altay Bayindir demonstrou confiança no potencial da seleção e afirmou que a equipe pode sonhar com uma grande campanha no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.



Em entrevista ao site oficial do Manchester United, clube que defende atualmente, o arqueiro destacou que o grupo precisa manter o foco em cada partida, mas não escondeu a ambição de lutar pela taça.



"Temos o primeiro jogo e precisamos nos concentrar nele. Depois, pensar jogo a jogo, passo a passo. Espero que no final possamos ter sucesso e fazer coisas boas. Por que não? Podemos ser campeões também", afirmou.





Bayindir também citou a histórica campanha turca na Copa do Mundo de 2002, quando a seleção terminou na terceira colocação. Na época, a Turquia foi eliminada pelo Brasil nas semifinais e encerrou sua participação com vitória sobre a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar.



Para o goleiro de 28 anos, o desempenho daquela geração serve como inspiração para o elenco atual.



"Isso nos dá muita confiança, porque já fizemos algo histórico antes e podemos fazer ainda mais. Temos um time muito bom, com muitos jogadores talentosos. Quase todos atuam na Europa e sabem do que são capazes", disse.



Apesar do otimismo, o jogador reforçou a necessidade de cautela ao longo do torneio.



"Acho que podemos ir ainda melhor nesta Copa do Mundo. Mas futebol é futebol, tudo pode acontecer. Precisamos seguir passo a passo", completou.



A Turquia está no Grupo D da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Austrália, Estados Unidos e Paraguai. A estreia da seleção será diante dos australianos, no próximo domingo.

Veja também