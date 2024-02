A- A+

Santa Cruz Goleiro do Santa Cruz elogia torcida e classifica jogo contra o Retrô como decisivo: "É um clássico" Duelo acontece nesta quinta (15), às 20h, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

Após a pausa de Carnaval, o Campeonato Pernambucano está de volta. Em jogo atrasado da quarta rodada, o Santa Cruz recebe o Retrô no Arruda nesta quinta (15), às 20h. E para o goleiro William, titular nos dois últimos jogos do Tricolor, a torcida, que vem tendo um papel importante nos jogos da Cobra Coral, será ainda mais importante no duelo em que ele classificou como uma final.

"A gente vai precisar muito do apoio do torcedor, não só nessa batalha contra o Retrô, mas em todas as outras, para poder conquistar nosso objetivo. A impressão que a gente tem é que a torcida, em todos esses momentos em que estivemos juntos, foi a melhor possível. O pessoal está muito impressionado com a festa que a torcida vem fazendo. Então é um apelo que a gente tem é para que venham e apoiem durante os 90 minutos", disse o goleiro.

William também pregou tranquilidade para o Santa Cruz, pelo fato de o time só depender de si mesmo para conquistar uma vaga na Série D de 2025 pelo Estadual.

"Temos que estar ciente dos nossos objetivos, isso está bem claro para nós. Temos que levar jogo a jogo, tentar buscar a vitória a todo momento e ter na nossa cabeça o pensamento positivo, para não deixarmos as coisas negativas nos atrapalharem. Então é ter a cabeça boa, tranquila, fazer o que estamos fazendo e buscar a vitória", afirmou.

Contra o Retrô, o Santa Cruz também tentará quebrar uma escita que ainda não conseguiu no Pernambucano deste ano. O Tricolor ainda não venceu times com folha salarial maior que a dele - perdeu para o Sport e o Náutico, ambos por 2x1. Para isso, o arqueiro disse que o elenco está encarando o confronto com um peso decisivo e classificou a partida como um "clássico".

"A gente está encarando esse jogo como uma final, como todos os outros. A gente vem buscando o máximo de concentração e de responsabilidade quando entra em campo para buscar a vitória a todo instante. Acho que é mais um jogo como os outros, por se tratar de uma partida de 90 minutos. Mas a gente sabe que é uma responsabilidade diferente, porque é um clássico, então a gente tem que ter essa consciência para buscar a vitória".

