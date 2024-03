Goleiro do Vélez acusado de estupro ganha liberdade após pagar fiança de R$ 290 mil, na Argentina

A- A+

O goleiro Sebastián Sosa, do Vélez Sársfield , teve liberdade concedida após a Justiça aceitar o pagamento de uma fiança de 50 milhões de pesos — o equivalente a cerca de R$ 290 mil — no caso de abuso sexual que envolveu ele e outros três jogadores de futebol do clube. Um dos requisitos que o jogador de futebol deve cumprir enquanto a investigação avança é estabelecer um endereço fixo. Também não poderá sair do país durante 90 dias sem autorização judicial prévia e, a cada 15 dias, terá de comparecer ao Ministério Público daquela província.

“Confio plenamente na Justiça de Tucumán”, disse Sosa após recuperar a liberdade e insistiu na sua inocência. Depois de mais de oito horas de audiência a portas fechadas realizada na última quinta-feira, a Justiça de Tucumán ordenou prisão domiciliar por 90 dias para Brian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín Bobadilla , os outros três atletas do Vélez acusados de terem abusado sexualmente de uma jovem jornalista de 24 anos. Quanto a Sosa, entretanto, foi então determinado que não deveria cumprir a mesma medida.

O jornal La Gaceta de Tucumán informou que foi a juíza Eliana Gómez Moreira quem emitiu a ordem de libertação para que Sosa deixasse em breve seu local de detenção e retornasse a Buenos Aires .

O advogado que representa o goleiro do “El Fortín” indicou que, a cada 15 dias, Sosa deve comparecer à promotoria de Tucumán que investiga o suposto abuso sexual e esclareceu que o jogador de futebol já estava em liberdade desde aquela primeira audiência, embora ainda não tivesse cumprido com alguns requisitos e pague o depósito correspondente. O advogado comentou que o goleiro está atualmente em Tucumán acompanhado da esposa e de um dos filhos.

Em declarações à imprensa, Sosa indicou que “confia plenamente na Justiça de Tucumán” para esclarecer os fatos. “Sou inocente e tudo que quero é que a verdade de tudo isso seja conhecida. Não quero entrar em detalhes quando são os advogados que conseguem falar melhor, têm trabalhado muito bem”, acrescentou.

Da mesma forma, disse que repudia “todo ato de violência” e que o apoia desde o primeiro dia. “Os detalhes serão esclarecidos no julgamento”, disse o jogador de futebol. “Graças a Deus hoje posso ir para casa”, disse, garantindo ainda que não tem “nada a dizer” à vítima em consequência da sua denúncia.

A denúncia

Segundo relatos da vítima, ela aceitou um convite de Sosa para encontrá-lo em um hotel da cidade e se surpreendeu que lá também estavam os outros três jogadores. Disse que a noite transcorria bem, tomaram bebidas alcoólicas, até que se sentiu mal. Nesse momento afirmou que os atletas abusaram sexualmente dela. Concluiu contando que conseguiu deixar o local pela manhã.

As investigações do caso seguem em andamento. Segundo relatos, em declaração judicial datada de 7 de março, a jovem disse que Sosa — que foi quem a convidou para o quarto do hotel — havia adormecido antes do incidente, e que Osorio, em algum momento da noite, foi até a cama onde estava com o goleiro, e envolveu Cufré e Florentín no ato sexual.

Por este motivo, Cufré e Florentín foram acusados provisoriamente de abuso sexual agravado pela participação de duas ou mais pessoas; Osorio, como suposto autor de abuso sexual simples, e Sosa, como possível participante secundário em abuso sexual agravado.

Assim que o caso veio à tona, o Vélez Sarsfield divulgou uma nota oficial afastando os quatro jogadores envolvidos no crime. O clube também se colocou à disposição da Justiça de Tucumán para fornecer todas as informações e elementos relevantes para poder contribuir na investigação do caso.

Quem são os jogadores?

Sebastián Sosa é o mais velho dos quatro jogadores. O goleiro uruguaio, aos 37 anos, iniciou a carreira no Peñarol, do Uruguai, e já atuou por clubes como Boca Juniors, Independiente, Pumas, do México, e chegou no Vélez Sarsfield nesta temporada para a sua segunda passagem — a primeira foi entre 2012 e 2015. Ele era o goleiro reserva do Boca na final da Libertadores contra o Corinthians, em 2012.

O lateral-esquerdo Braian Cufre, de 27 anos, foi revelado pelo próprio Vélez Sarsfield, em 2015, se destacou e foi transferido para o Mallorca, da Espanha, cinco anos depois. Na passagem pela equipe espanhola, o defensor acumulou empréstimos para o Málada, também da Espanha, e para o New York City, dos Estados Unidos. Em janeiro deste ano, ele rescindiu com o Mallorca e retornou ao time argentino.

O paraguaio José Ignacio Florentín foi revelado no Guarani, do Paraguai, e se transferiu para o Vélez Sarsfield em 2022, logo após fazer a sua estreia na seleção de seu país, em um jogo contra o Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Pela equipe argentina, são 69 jogos, cinco gols e quatro assistências. Números bem abaixo para um meio-campista ofensivo.

E o mais novo entre os jogadores envolvidos, o atacante Abiel Osório, de 21 anos, foi revelado pelo Vélez em 2021 e ganhou o apelido de 'El Tanque' devido à sua forma física. No ano passado, ele foi convocado para a Seleção Argentina Sub-23 pelo técnico Javier Mascherano, mas ficou de fora da disputa do pré-olímpico realizado em fevereiro, onde a Argentina bateu o Brasil e garantiu vaga nos Jogos.

