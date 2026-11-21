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FUTEBOL Goleiro envolvido em morte de Jesús de Miguel faz primeira aparição pública Jesús Owono acompanhou partida do Andorra e prestou homenagem ao atacante

O goleiro Jesús Owono fez, nesta sexta-feira à noite, sua primeira aparição pública após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, em decorrência de um choque com Owono durante uma partida da segunda divisão da Espanha. O jogador do Andorra acompanhou, das arquibancadas, o confronto contra o Leganés, pela 15ª rodada da competição, no Nou Estadi de Encamp.

Ao lado de outros jogadores que não foram relacionados para a partida, Owono acompanhou as homenagens ao atacante.

Durante o minuto de silêncio, antes do início do jogo, o goleiro da seleção de Guiné Equatorial foi visto de pé, de cabeça baixa e rezando.

Antes da partida, os jogadores entraram em campo vestindo camisas com o nome e o número de Miguel e carregando um buquê de flores brancas.

Já aos nove minutos, a partida foi interrompida novamente, e jogadores e torcedores aplaudiram durante um minuto em memória de Jesús de Miguel, que utilizava a camisa 9.



Durante partida no início deste mês, o goleiro de Andorra, Owono, saiu do gol em um lance espetacular e derrubou o craque do Tenerife, Miguel, com uma entrada dura, resultando na internação do atacante na UTI, onde ele veio a falecer posteriormente.

A morte de Miguel chocou o mundo do futebol e, consequentemente, Owono foi suspenso por 12 jogos pelas autoridades.

Ambas as equipes voltaram a jogar desde a tragédia, mas na última sexta-feira, Andorra recebeu o Leganés no Nou Estadi de Encamp.

Essa foi a primeira partida em casa da equipe desde o falecimento de Miguel, e eles fizeram questão de prestar uma homenagem emocionante a ele naquela noite.

O aspecto mais marcante da noite, no entanto, foi a presença de Owono nas arquibancadas.

O goleiro se manteve longe dos holofotes desde a morte de Miguel, após a qual foi alvo de gritos de "assassino", mas fez questão de comparecer à homenagem no estádio do seu clube.

Os torcedores dentro do estádio também prestaram homenagem. Exibiram um mosaico com os dizeres: 'Jesus de Miguel, 9, eterno blanquiazul', que se traduz como: 'Jesus de Miguel, 9, eternamente branco e azul'.

Outros torcedores ergueram cartazes brancos e azuis ao lado da faixa decorativa, enquanto outros no estádio aplaudiam. Quando o Tenerife marcou, a camisa de Miguel foi erguida no ar.

Após a partida, que o Tenerife venceu por 2 a 0, as duas equipes se reuniram no círculo central para colocar a camisa de Miguel sobre um buquê de flores. E os fãs aplaudiram, encerrando um dia emocionante.



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