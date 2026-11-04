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Espanha Goleiro fala pela primeira vez após morte de atacante em dividida na Espanha Jesús Owono, do FC Andorra, publicou mensagem de pesar pela morte de Jesús de Miguel, do Tenerife; jogador havia recebido ameaças e apagado suas contas nas redes sociais

O goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, falou pela primeira vez após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, que morreu aos 30 anos depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida entre as equipes, pela Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

Em comunicado divulgado nas redes sociais do clube, um dia depois da morte do jogador, o goleiro afirmou que os últimos dias foram os mais difíceis de sua vida e manifestou pesar pela tragédia.

— Sinto uma enorme dor pela perda de Jesús. Penso nele, na sua família e em todas as pessoas que gostavam dele — escreveu Owono.

A manifestação ocorreu depois de o goleiro apagar suas contas nas redes sociais, em meio a ameaças e acusações recebidas após o lance que deixou De Miguel gravemente ferido. O impacto aconteceu nos minutos finais do confronto, disputado na segunda-feira, no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife.

De Miguel corria em direção a uma bola longa quando se chocou com Owono, que havia deixado a área para tentar interceptar a jogada. O atacante caiu desacordado no gramado, e jogadores das duas equipes pediram imediatamente a entrada dos profissionais de saúde.

O jogador recebeu os primeiros atendimentos ainda no campo e foi retirado de maca, sendo levado de ambulância ao hospital. Durante o atendimento de emergência, sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes médicas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e conseguiram recuperar seus sinais vitais.

De Miguel foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, mas morreu na terça-feira. A morte foi anunciada oficialmente pelo Tenerife, que publicou uma mensagem de pesar e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe.

A família do atacante também agradeceu as manifestações de apoio recebidas e pediu respeito à privacidade neste momento.

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