A- A+

FUTEBOL Goleiro galã do Botafogo: saiba quem é Lucas Perri, o líder de defesas no Brasileirão Com bumbum de sucesso, o atleta coleciona elogios sobre aparência nas redes sociais

A atuação do galã do time alvinegro tem chamado atenção dentro e fora de campo. Lucas Estella Perri, de 25 anos é o líder de defesas no Brasileirão e vem colecionando elogios sobre a aparência nas redes sociais. O atleta, nascido em Valinhos (SP), ganhou uma legião de fãs pelo país e já foi comparado ao jogador Hulk pelo tamanho do bumbum.

Lucas Perri iniciou sua trajetória no futebol com a camisa do São Paulo e obteve inúmeras convocações para as seleções brasileiras de base. Após um ano de destaque pelo Náutico, ele chegou ao time carioca, que segue na liderança da Série A, com 10 pontos de vantagem sobre o Flamengo e Grêmio.

Além da paixão por futebol, Lucas Perri é casado com Rafaela Oliveira. Os dois oficializaram em maio de 2019, mas estão juntos desde 2013. No Instagram, a relação deles é cercada por trocas de declarações frequentes na web, além de celebrar cada data especial que passam juntos. Eles ainda não tem filhos, mas são "pais" de dois cachorros que também sempre aparecem nas redes sociais.

Além disso, o jogador se mostra religioso e compartilha, com frequência, versículos da bíblia em seu perfil do Instagram.



"Miss Bumbum Hulk 2.0"

Lucas já viralizou na web pela atuação em campo. Em uma publicação no Twitter, internautas comentaram sobre o bumbum do jogador. "É o nosso Miss Bumbum Hulk 2.0 ", brincou um internauta. "Ele botafogo mesmo, né?", comentou outro. "Bunda de jogador de futebol é a minha religião", disparou, ainda, um terceiro.

Perri tem contrato com o alvinegro até 2025.

Veja também

brigas Pelo menos sete torcedores já morreram por causa de brigas no futebol brasileiro em 2023; relembre