Goleiro Lucas Perri troca o Lyon pelo Leeds United de olho em vaga na seleção brasileira

O goleiro Lucas Perri vai defender as cores do Leeds United na próxima temporada. Em busca de mais visibilidade para entrar no radar do técnico Carlo Ancelotti, o ex-jogador do Botafogo deixou o francês Lyon com contrato de quatro temporadas na Inglaterra.

"O Leeds United tem o prazer de confirmar a contratação do goleiro brasileiro Lucas Perri, que chega do Lyon, da Ligue 1 francesa, sujeito a uma autorização de trabalho e autorização internacional. O jogador de 27 anos fechou um contrato de quatro anos com os Whites, tornando-se a sétima contratação confirmada para o time de Daniel Farke neste verão", anunciou o Leeds.

Recém-promovido à elite, o clube inglês desembolsou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões) pelo goleiro, que fará sua segunda passagem pelo forte e vistoso futebol inglês. Antes, ainda em 2019, passou uma temporada emprestado pelo São Paulo, clube no qual foi revelado, ao Crystal Palace.

"Perri chega a Elland Road após uma forte temporada no Lyon, onde jogou 45 partidas em todas as competições e não sofreu gols em 13 jogos, ajudando o clube a se classificar para o futebol europeu", ressaltou o Leeds. "Todos no clube gostariam de dar as boas-vindas a Lucas em Elland Road e estamos ansiosos para vê-lo em ação."

O goleiro não escondeu a satisfação com o acordo. "Sinto-me incrível", disse à Leeds United TV. "É ótimo estar aqui e muito importante para mim. Gostaria de agradecer a todos pela confiança e pela recepção calorosa. É um sonho que se tornou realidade", disse.

"Quando ouvi pela primeira vez que o interesse poderia se tornar algo sério e realmente acontecer, comecei a procurar vídeos do estádio, da atmosfera, dos jogos, dos melhores momentos das jogadas e das partidas. Pelos vídeos, vi as comemorações dos gols, principalmente neste último jogo da temporada, que foi fora de casa, e vi o desfile pelo título do campeonato e o clima em Elland Road", mostrou-se empolgado.

"Eu assistia à Premier League desde muito jovem e via todos os goleiros que estiveram aqui, que tiveram sucesso, eles eram goleiros incríveis. Acho que é um grande desafio para mim, uma grande oportunidade, e estou muito feliz e focado em ser minha melhor versão aqui."

Perri aproveitou para dizer o que espera mostrar aos novos torcedores. "Uma das coisas mais importantes para as pessoas me verem como goleiro é transmitir uma sensação de confiança, segurança, a calma que os jogadores, os torcedores, a comissão técnica, todos olham para mim no gol e se sentem seguros, se sentem calmos", avaliou. "Acho que a coisa mais importante para um goleiro é transmitir essa sensação. Então, para mim, isso é muito importante. E depois disso, o que eu mais amo é fazer defesas e criar contra-ataques rápidos."



