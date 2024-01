A- A+

Falha Goleiro do Maguary falha em gol do Sport marcado por Gustavo Coutinho; veja o lance O centroavante rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo da partida

O primeiro tempo entre Sport x Maguary desta quinta-feira (25), disputado no estádio dos Aflitos, se encaminhava para acabar sem gols quando o goleiro Juliano falhou e o centroavante Gustavo Coutinho aproveitou para balançar as redes. Veja o lance:

Quem tá ligeiro não marca bobeira! Gustavo Coutinho no lugar certo, na hora certa, abriu o placar para o @sportrecife. Gol de !



Assista AO VIVO https://t.co/91JBqF8Dhf#LetsGOAT #PernambucanoNoGOAT pic.twitter.com/4TILyhu68m — Canal GOAT (@CanalGOATBR) January 25, 2024

O arqueiro recebeu a bola do zagueiro e se complicou no domínio da bola. O atacante rubro-negro foi rápido na pressão e com um carrinho interceptou a bola que entrou lentamente no gol. O lance aconteceu aos 35 minutos da primeira etapa.

Esse foi o segundo gol de Gustavo Coutinho desde seu retorno ao Sport no início de 2024. Ele marcou um dos gols no Clássico das Multidões no último final de semana.

Acompanhe o segundo tempo entre Sport x Maguary:

Veja também

Futebol Coutinho marca e Sport vence Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano