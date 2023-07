Goleiro Michael próximo de ser oficializado como reforço do ABC

A- A+

O ABC está próximo de oficializar a contratação do goleiro Michael, que disputou neste ano a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz. Após a eliminação do Tricolor na competição, o atleta terá agora a missão de ajudar o alvinegro potiguar na Série B. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Globo Esporte.



Em entrevista recente ao canal Cast FC, o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, já tinha deixado claro que o jogador, que tem contrato até o final do Campeonato Pernambucano de 2024, teria de ser cedido temporariamente a algum clube para encerrar o ano jogando e, de quebra, aliviar a folha de pagamento coral.





“Trouxemos um goleiro (Michael) que se firmou. Uma pessoa que, ao final do jogo contra o Iguatu, se comunicou comigo, pedindo desculpas. Disse que sabia que demos tudo que eles precisavam, com todas as condições de fazer um bom jogo. Falou que ia sair frustrado por não ter feito a parte deles. Michael tem mercado, é um jogador importante. De forma que estamos tratando para darmos a ele a condição de concluir o ano jogando”, afirmou.



Em 2023, Michael, de 28 anos, disputou 25 jogos com a camisa do Santa Cruz, sendo um dos principais nomes do elenco. Além dele, já deixaram o Tricolor os meias Wagninho, Chiquinho e Pingo, além do atacante Emerson Galego. O centroavante Pipico tem acerto encaminhado com o Botafogo-PB.

