Goleiro 'muralha' da Inter que parou Barcelona na Champions também é modelo, músico e chef

O gol de Davide Frattesi e, principalmente, uma série de defesas de Yann Sommer, goleiro da seleção suíça de 36 anos, deram à Inter de Milão uma incrível vitória por 7 a 6 no placar agregado contra o Barcelona, nesta terça-feira.



O triunfo na semifinal histórica da Liga dos Campeões assegurou a vaga do time italiano na final em Munique, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Arsenal no final do mês.

Um dos heróis da partida, o arqueiro suíço apoiou seu time com uma atuação excepcional. Foi "o carrasco" da jovem estrela do Barça Lamine Yamal, que não conseguiu derrubá-lo. O prodígio não jogou mal, mas entrou em choque repetidamente com o goleiro, que também é modelo, chef e músico, além de ser eleito "o mais sexy" em vários campeonatos internacionais, segundo diversas pesquisas.





A defesa é apenas uma das virtudes do suíço, que foi dono do gol do Borussia Mönchengladbach por 9 temporadas. Modelo, músico e cozinheiro são algumas de suas outras habilidades que lhe renderam milhões de seguidores nas redes sociais.

O piano e o violão são os dois instrumentos aos quais ele dedica seu tempo quando não está escrevendo para um blog de culinária.

— Quando eu tinha 17 anos e estava saindo de casa, cozinhar era uma tarefa árdua para mim. Como atleta profissional, comer de forma saudável faz parte da minha rotina. Com o tempo, percebi que pode ser muito divertido. Tento cozinhar sempre que possível — contou em entrevista passada o "algoz" do Barcelona.

Dos 22 chutes do Barcelona, 10 foram no alvo, e três foram gols. Dos outros sete, em pelo menos cinco, Sommer evitou que a bola entrasse.

Sommer parecia eufórico, quase sempre sereno, e comemorou sua última defesa da noite contra Lamine Yamal, "um jogador especial", disse ele.

— Não tenho palavras para descrever o que aconteceu esta tarde. Nos recuperamos em uma partida incrível, e foi uma linda noite de Liga dos Campeões — disse ele. — Obviamente, vamos em busca do título agora, mesmo sabendo que será difícil qualquer que seja o adversário.

Da 'sombra' de Neuer ao estrelato

O goleiro foi destaque na imprensa internacional pela atuação. “Sommer impede feito do Barça”, citou o jornal espanhol As. “Só Sommer poderia ter parado Lamine”, acrescentou o Mundo Deportivo. Ele também foi decisivo nas quartas de final contra o Bayern de Munique.

O jogador suíço jogou pelo Bayern de Munique entre janeiro e agosto de 2023. Ele teve a difícil tarefa de substituir temporariamente o lendário colega Manuel Neuer, que estava passando por uma longa recuperação de uma lesão na perna.

Sommer participou de uma das muitas vitórias consecutivas da Bundesliga, mas teve que conviver com a sombra de Neuer. E as críticas aumentaram quando o Bayern foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Manchester City. Na derrota por 3 a 0, até o então técnico do Bayern, Thomas Tuchel, se referiu a uma das fraquezas físicas de Sommer:

— Aqueles centímetros que faltam — afirmou o técnico, na ocasião, em referência era à altura do suíço, de 1,83 metro, 10 centímetros menor que Neuer.

