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Futebol Goleiro palestino foi morto pelo exército israelense, diz Federação Palestina de Futebol De acordo com a entidade, Saleem Al-Ashqar foi atingido durante um tiroteio na Faixa de Gaza, na última segunda-feira

Segundo a Federação Palestina de Futebol, Saleem Al-Ashqar, goleiro do clube palestino Khadamat Khan Younis, foi morto pelo exército israelense na Faixa de Gaza, na última segunda-feira. De acordo com um amigo do jogador entrevistado pelo portal Al-Jazeera, o atleta estava comprando botijão de gás em uma loja de rua quando um tanque das forças armadas de Israel abriu fogo contra civis e o atingiu. O incidente aconteceu na cidade de Al-Qarara, em Khan Younis.

Aos 32 anos, o jogador esperava o seu primeiro filho e tinha se casado há apenas 5 meses. A Federação Palestina de Futebol lamentou a sua morte e afirmou que o "número de atletas mortos desde o início da guerra de extermínio chegou a 1.009, incluindo 567 da comunidade do futebol palestino".

O clube chileno Deportivo Palestino, composto por atletas oriundos da Palestina, também se compadeceu com o falecimento. O time afirmou em nota que "lamenta profundamente o sensível falecimento de Saleem Al-Ashqar, goleiro palestino de 32 anos que defendia as cores do Khadamat Khan Younis e que perdeu a vida às mãos do exército israelense". A entidade pediu ainda esclarecimentos sobre o caso: "Ficamos destroçados que fatos como este continuem acontecendo. Exigimos justiça e paz para nosso povo".

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