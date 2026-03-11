A- A+

FUTSAL Goleiro pernambucano brilha na semifinal da UEFA Futsal Champions League Disputa do final four da Champions League de futsal será entre o dias 8 a 10 de maio, na Itália

O futsal pernambucano está muito bem representado na Europa. Natural do Recife, o goleiro Dennis Cavalcanti, de 27 anos, é um dos destaques do Palma Futsal, da Espanha, equipe classificada para a semifinal da UEFA Futsal Champions League, principal competição de clubes do futsal mundial.

Vivendo grande fase na temporada 2025/26, o brasileiro tem sido peça importante na campanha da equipe espanhola. Seguro defensivamente e cada vez mais participativo no ataque, característica valorizada no futsal moderno, Dennis soma 25 partidas e 4 gols marcados na temporada, números expressivos para um goleiro.

Com atuações consistentes, o recifense vem consolidando seu nome no cenário internacional e ajudando o Palma a se manter entre as principais potências do futsal europeu. A presença do clube na semifinal da Champions reforça o bom momento vivido pela equipe e pelo atleta pernambucano.

Para Dennis, disputar uma competição desse nível e representar sua cidade natal em um dos maiores palcos do futsal mundial é motivo de orgulho.

“É uma competição muito grande e chegar a uma semifinal mostra a força do nosso trabalho durante toda a temporada. Fico muito feliz em poder representar Recife e Pernambuco em um torneio tão importante”, destacou o goleiro.

Dennis Cavalcanti, goleiro do Palma Futsal, também é destaque com a bola nos pés - Foto: Divulgação/@denniscavalcanti_

Agora, Dennis e o Palma Futsal seguem focados na semifinal da UEFA Futsal Champions League, em busca de mais um grande resultado para continuar fazendo história no futsal europeu.



Os adversários serão o Sporting/POR, Cartagena/ESP e Etoile Lavallaoise/FRA. A fase final será disputada na Pesaro Futsal Arena, na Itália, entre 8 e 10 de Maio.

Veja também