A- A+

Futsal Goleiro pernambucano Dennis Cavalcanti estreia na UEFA Futsal pelo atual campeão Palma Atleta representa o futsal nordestino na principal competição de clubes da Europa

O goleiro pernambucano Dennis Cavalcanti inicia nesta quinta (30) mais um passo importante em sua trajetória no futsal internacional. O atleta estreia na UEFA Futsal Champions League defendendo o Palma Futsal, equipe espanhola que conquistou o título da última edição do torneio e chega novamente como uma das favoritas ao título.

Representante do futsal nordestino na elite europeia

Natural de Pernambuco, Dennis vem consolidando sua carreira fora do país com atuações que chamam atenção pela regularidade e pela habilidade com os pés, característica valorizada no futsal moderno. Nas últimas participações na UEFA, o goleiro ganhou destaque por marcar gols decisivos e por sua capacidade técnica, que o colocaram entre os nomes mais completos da posição no cenário europeu.

Expectativa positiva para a competição

Com o início da nova temporada, o jogador demonstra confiança no desempenho da equipe espanhola.

“A expectativa é a melhor possível. Temos um bom plantel e esperamos iniciar com o pé direito para buscar nossos objetivos”, afirmou Dennis.

A estreia do Palma Futsal na Champions League marca mais uma oportunidade para o pernambucano seguir representando o talento nordestino em uma das competições mais prestigiadas do futsal mundial.

Com informações da assessoria

Veja também