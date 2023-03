A- A+

futebol Goleiro peruano Gallese é liberado pela polícia após confusão em hotel na Espanha; veja vídeo Seleção do país teve discussão acalorada com agentes de segurança em frente aos torcedores

O goleiro Gallese, titular da seleção do Peru, foi liberado na madrugada desta terça-feira (28) pela polícia da Espanha após uma confusão generalizada que envolveu jogadores da seleção peruana e policiais que faziam a segurança do hotel onde estavam, em Madri. O goleiro prestou depoimento e foi liberado sem acusações.

Inicialmente, circulou a informação de que outros três jogadores da seleção peruana, Álex Valera, Yoshimar Yotún e José Carvallo também teriam sido detidos, mas o goleiro do Orlando City, de 33 anos, foi o único levado à delegacia. Ele voltou à concentração da equipe, que enfrenta Marrocos em amistoso nesta terça-feira, às 16h30.

A confusão, compartilhada em vários vídeos nas redes, aconteceu enquanto os jogadores do Peru atendiam torcedores na portal do hotel. Segundo a imprensa espanhola, um policial teria confundido Yotún com um torcedor e o empurrou, recebendo outro empurrão do jogador, o que instaurou uma série de discussões acaloradas e agressões.

Em nota, a Federação Peruana de Futebol (FPF) demonstrou apoio a Gallese e informou que acompanhou o jogador durante toda a noite. "A FPF lamenta o ocorrido em Madrid, onde se realizava o tradicional bandeiraço com os torcedores em apoio à bicolor. A FPF é totalmente solidária e respalda nosso selecionado Pedro Gallese".

O jornal espanhol Marca procurou o subinspetor Alfredo Perdiguero, que afirmou que o vídeo foi tirado de contexto e criticou os jogadores do Peru:

"Pensaram que tinham direito de dar uma pernada, mas evidentemente não têm [...] Querem nos deixar como maus manipulando o vídeo."

