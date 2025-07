A- A+

Transferência Futsal: goleiro recifense acerta contrato com o atual time campeão da UEFA Champions League Denis Cavalcanti estava no Kairat, do Cazaquistão, e firmou um contrato válido por três temporadas na Palma Futsal, da Espanha

Natural do Recife, capital pernambucana, o atleta de futsal Denis Cavalcanti vai compor a equipe do Palma Futsal, da Espanha, que é o atual campeão da UEFA Champions League de Futsal.



Após se destacar com grandes atuações no Kairat, do Cazaquistão, o atleta chamou a atenção do Palma Futsal e acertou sua transferência para a equipe espanhola.

Com contrato firmado por três temporadas, Denis chega com moral e grandes expectativas no clube.

“Estou feliz e ansioso para vestir essa camisa e trazer alegrias para os torcedores do Palma”, declarou o goleiro em sua apresentação oficial.

Anteriomente, o goleiro vestiu a camisa do Joinville, de Santa Catarina, e conquistou a Liga Nacional de Futsal e a Liga Conmebol Sul-Americana Futsal em 2017.

No Cazaquistão, ele levantou três Supertaças Cazaque Futsal, duas Ligas Cazaque Futsal e uma Liga Cazaque Futsal.





