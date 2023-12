Goleiro Renan é emprestado ao Juventude para Série A de 2024 e não atua mais pelo Sport

A- A+

Como já esperado, o goleiro Renan, de 34 anos, não atuará mais pelo Sport. Isso porque, de acordo com a diretoria rubro-negra, ele foi emprestado ao Juventude para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Renan ficará no novo clube até o final de 2024, período em que acaba seu contrato atual com o time de Pernambuco. O atleta nasceu no Rio de Janeiro e tem dupla nacionalidade: Brasil e Bulgária.

Renan chegou ao Sport neste ano de 2023, onde alcançou a marca de 53 atuações. Ele teve 40 gols sofridos.

Desse total, foram 24 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, quatro pela Copa do Brasil, 12 pela Copa do Nordeste e 13 pelo Campeonato Pernambucano, onde conquistou o título de campeão.

"O comitê gestor de futebol do Sport comunica oficialmente o empréstimo do goleiro Renan para o Juventude até o término de 2024, período que encerra-se também o vínculo do atleta junto ao Leão. Renan chegou ao clube neste ano e atuou com frequência – foram 53 partidas -, onde conquistou o título do Campeonato Pernambucano. O Sport agradece ao jogador pelo profissionalismo e comprometimento no dia a dia, ao passo também que deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu o Leão, nas redes sociais. O comitê gestor de futebol do Sport comunica oficialmente o empréstimo do goleiro Renan para o Juventude até o término de 2024, período que encerra-se também o vínculo dele junto ao Leão: https://t.co/JfdRdCqV8L



Desejamos sucesso na sequência da carreira! — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 17, 2023

Veja também

SPORT Emprestado pelo Ceará, atacante Zé Roberto é anunciado pelo Sport como 3º reforço para 2024