FUTEBOL Goleiro sub-14 é agredido por pai de adversário na Itália; liga pune envolvido Agressões aconteceram em partida entre Volpiano Pianese e Carmagnola Queencar

Cenas lamentáveis marcaram um jogo sub-14 realizado na Itália em 31 de agosto, entre Volpiano Pianese e Carmagnola Queencar, e resultaram em punições significativas para jogadores e familiares. Tudo começou com um desentendimento entre os goleiros Thomas Sarritzu, de 13 anos, e Cristian Barbero, do time adversário.

No final da partida, de acordo com o jornal português A Bola, o pai de Barbero invadiu o campo e agrediu Sarritzu com socos, deixando o jovem com fratura em um osso do tornozelo, traumatismo no pescoço e hematomas. Ele precisou ser levado ao hospital para atendimento.

Apesar da gravidade da agressão, a comissão disciplinar da Lega Dilettanti considerou os dois jogadores culpados de conduta violenta, aplicando suspensão de um ano para cada goleiro. Além das sanções aos atletas, Angelo Sarritzu, pai de Thomas e diretor do Volpiano Pianese, também foi punido com suspensão até março de 2026, por confrontar o agressor de seu filho.





Repercussão no futebol italiano

O episódio gerou repercussão em toda a Itália. Gianluigi Donnarumma, goleiro da seleção, enviou mensagem de apoio a Thomas:

— Estamos todos com o Thomas, envio-lhe um grande abraço. Estamos ansiosos por vê-lo em breve em Coverciano.

O coordenador técnico da seleção italiana, Gianluigi Buffon, também se manifestou: — Estou sem palavras, atordoado com o que aconteceu.

Comportamentos assim nos campos requerem reflexão profunda, não apenas indignação instintiva. Buffon acrescentou ainda um conselho ao jovem goleiro:

— Desejo uma rápida recuperação a Thomas e recomendo que responda à violência com perdão. Só assim podemos esperar criar um ambiente melhor e mais seguro no futebol juvenil.

